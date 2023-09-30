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Годовщина начала операции ВКС России в Сирии

Годовщина начала операции ВКС России в Сирии

Сегодня исполняется восемь лет со дня начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Эта операция стала первой за пределами бывшего СССР, в которой российские военные приняли участие в боевых действиях на стороне правительства президента Башара Асада, противостоящего различным оппозиционным группировкам и террористическим организациям.

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