Годовщина начала операции ВКС России в Сирии

Сегодня исполняется восемь лет со дня начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Эта операция стала первой за пределами бывшего СССР, в которой российские военные приняли участие в боевых действиях на стороне правительства президента Башара Асада, противостоящего различным оппозиционным группировкам и террористическим организациям.