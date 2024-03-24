"Лобушкин молнит": тиктокер из США высмеял введенные против России санкции

TikTok-блогер из США, выступающий под ником tomfromtx, опубликовал серию видеороликов из России, в которых обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные санкции, в российских магазинах все еще можно купить почти любые импортные товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии