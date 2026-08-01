В Казани прошла встреча по взаимодействию с ветеранами СВО

Фото: пресс-служба Регионального отделения «Первый патриот» в РТ В Казани на площадке Регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в Татарстане прошла рабочая встреча, посвященная развитию системного взаимодействия с районными отделениями Союза ветеранов СВО, сообщает пресс-служба Регионального отделения «Первый патриот» в РТ.