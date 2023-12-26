Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

Правительство Израиля решило предоставить корпорации Intel грант в размере 3,2 миллиарда долларов на новый завод по производству микросхем стоимостью 25 миллиардов долларов, который планируется построить к 2027 году в стране, находящейся сейчас в состоянии войны с радикальным палестинским движением ХАМАС.