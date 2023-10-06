Ягудину провели операцию

43-летний Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что его прооперировали. Буквально на днях стало известно, что фигурист получил серьезную травму ног и нуждается в срочном хирургическом вмешательстве.
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