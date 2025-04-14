Российский маньяк-душитель стал уборщиком в психиатрической больнице

Копейский маньяк Вячеслав Яиков стал уборщиком в психиатрической больнице. Об этом сообщает Ura.ru. По данным издания, Яиков более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психиатрической больнице.
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