Исследователи из США тестировали действие вакцины БЦЖ на мышах с патологией тау белка – признаком болезни Альцгеймера и других форм деменции, а также нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.
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