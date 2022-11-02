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Многие уверены, что убирать его не нужно, однако это очень вредно для растения, поскольку лишайники способствует замедлению роста небольших растений, а также провоцирует развитие гнили, появление

Многие уверены, что убирать его не нужно, однако это очень вредно для растения, поскольку лишайники способствует замедлению роста небольших растений, а также провоцирует развитие гнили, появление

С приходом осени многие фруктовые деревья покрываются лишайником. Многие считают, что удалять его не следует, но это очень вредно для растения, так как лишайник способствует замедлению роста маленьких растений, а также провоцирует развитие гнили, грибков и морозобоин.

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