Полицейские пресекли деятельность бара, незаконно продававшего алкоголь в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району установили факт хранения и продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии в баре на улице Некрасова.