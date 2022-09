Принц Гарри трогательно простился с бабушкой

Принц Гарри трогательно простился с бабушкойSlide image for gallery: 8092 | Принц ГарриSlide image for gallery: 6618 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриВслед за старшим братом — принцем Уильямом — свой прощальный текст о бабушке Елизавете II опубликовал и принц Гарри.