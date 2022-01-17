17.01.22==Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева:

Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным" Несмотря на то что семья бывшего президента Казахстана считается очень влиятельной и имеет практически неограниченную власть в стране, её окружает и немало трагедий.
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным" Несмотря на то что семья бывшего президента Казахстана считается очень влиятельной и имеет практически неограниченную власть в стране, её окружает и немало трагедий.
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