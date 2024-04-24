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В ГИБДД раскрыли, как поступить, если виновник уехал с места аварии

В ГИБДД раскрыли, как поступить, если виновник уехал с места аварии

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Ситуации на дороге бывают самые непредсказуемые. Например, как поступить, если тот, кто виновен в аварии, решает уехать до приезда ДПС? Ведь это вопрос не только о соблюдении закона, но и о безопасности и справедливости.

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