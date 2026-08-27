Герасимов заявил о ложной информации Киева о наступлении в Запорожье

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что Киев распространяет ложные сведения о якобы успешном наступлении украинских войск в Запорожской области, стремясь впечатлить западных союзников на фоне отсутствия реальных побед.
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