В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за девять месяцев 2023 года число должников банкам в России увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21,1 млн человек.
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