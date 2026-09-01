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«Зенит» теряет звездного бразильца, ЦСКА избавляется от дорогостоящего легионера. Трансферные слухи дня

«Зенит» теряет звездного бразильца, ЦСКА избавляется от дорогостоящего легионера. Трансферные слухи дня

Собрали главное.Что в РоссииЦСКА близок к покупке сразу двух легионеровДенис Тырин, Sport24ЦСКА активно работает на трансферном рынке и намерен усилить состав сразу двумя новыми игроками.

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