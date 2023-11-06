Пугачёва уехала из России. Почему не в СИЗО?

М Мария Интересно другое. Кто организовал наезд на неё? Тот, кто хочет занять её место? Кто он? Муссируется то, что она назвала народ плебеями и рабами. Но это же не так. Она сказала не о народе, а о тех. кто....Я её терпеть не могу, хорошо , что её попёрли. Но....всё должно быть по честному.

Дмитрий Бакланов Вот о тебе и таких как мы, она и сказала. Правильно? О тех, кто терпеть её не может...