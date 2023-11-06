Как сообщают СМИ, сегодня возрастная примадонна покинула Москву и отбыла в другую страну.
Пугачёва уехала из России. Почему не в СИЗО?
Комментарии
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М
Мария
Интересно другое. Кто организовал наезд на неё? Тот, кто хочет занять её место? Кто он? Муссируется то, что она назвала народ плебеями и рабами. Но это же не так. Она сказала не о народе, а о тех. кто....Я её терпеть не могу, хорошо , что её попёрли. Но....всё должно быть по честному.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Вот о тебе и таких как мы, она и сказала. Правильно? О тех, кто терпеть её не может...
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9 час.
Татьяна Романова
Не знаю кого конкретно она имела ввиду Пугачева, вроде и так понятно, но послушайте, что говорит ее лучшая подруга Вайкуле и это уж точно о нас с Вами и о России. В порыве какой-то лютой ненависти она даже Галкина переплюнула. А как известно- скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты.
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2 час.
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