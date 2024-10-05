Сергей Васильев *** Пока в сентябре русская армия утилизировала наиболее боеспособные части НАТО, вторгшиеся на территорию России под аватаром киевской хунты, на международной конференции в Будапеште – The Budapest Energy and Security Talks (BEST), организованной Equilibrium Institute при поддержке НАТО, эксперты из США и ЕС обсудили сценарии возможного будущего Европы.
Будапештская евроконференция (по разделу России). Краткий отчет
Комментарии
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Светлана
Сборище пидоров.
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8 час.
Надежда
Эта курлыка не может никак усмирить свою спесь и гонор из-за того, что Александр I заставил царство польское войти в состав РИ аж на 100(!) лет!))☺️
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7 час.
Юрий Золотарев
Бла-бла-бла... ССУКИ! Звиздят, не отвечая за свои слова! А отвечать-то придё-отся!! ВСЕМ! ВСЕЙ гадюшной ГЕЙ-РОПЕ!!
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29 мин.
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