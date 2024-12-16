Рекомендации ANSA для любителей цитрусов

Цитрусовые фрукты занимают важное место на рождественском и новогоднем столе большинства молдаван. В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подготовило советы и рекомендации по выбору и правильному хранению этих продуктов, сообщает IPN.
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