Рекомендации ANSA для любителей цитрусов

Цитрусовые фрукты занимают важное место на рождественском и новогоднем столе большинства молдаван. В связи с этим Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подготовило советы и рекомендации по выбору и правильному хранению этих продуктов, сообщает IPN.