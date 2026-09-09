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Царьград

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Добрались и до бездомных: что говорят о мобилизации 2026, и правда ли это

Добрались и до бездомных: что говорят о мобилизации 2026, и правда ли это

Эксперты комментируют Царьграду "новости" о мобилизации и опровергают ложь. Вражеские СМИ и паблики распространяют "новость" о том, что в России грядёт мобилизация бездомных.

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