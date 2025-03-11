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Царьград

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Минус 18 лет за групповое убийство: военному Айдыну Жамидулову огласили приговор

Минус 18 лет за групповое убийство: военному Айдыну Жамидулову огласили приговор

Командира парашютно-десантного взвода за нанесение 12 ножевых отправляют в колонию строгого режимаВ резонансном деле о жестоком групповом убийстве военными Валентины Давроновой поставлена точка.

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