Куриные яйца с начала 2024 года подешевели на 12,4 процента

Стоимость куриного яйца в России уменьшилась на 12,4% за период с января по май этого года.«Газета.ру» сообщает, что количество госзакупок этого продукта в первые пять месяцев 2024 года выросло на 47,06% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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