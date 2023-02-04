Премьер Японии Кисида решил уволить своего помощника из-за слов о представителях ЛГБТ

Global Look Press | Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Японский премьер Фумио Кисида решил уволить своего помощника Масаеси Араи из-за его позиции в отношении представителей сексуальных меньшинств, передает издание «Киодо».
Global Look Press | Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Японский премьер Фумио Кисида решил уволить своего помощника Масаеси Араи из-за его позиции в отношении представителей сексуальных меньшинств, передает издание «Киодо».
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