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Премьер Японии Кисида решил уволить своего помощника из-за слов о представителях ЛГБТ

Премьер Японии Кисида решил уволить своего помощника из-за слов о представителях ЛГБТ

Global Look Press | Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Японский премьер Фумио Кисида решил уволить своего помощника Масаеси Араи из-за его позиции в отношении представителей сексуальных меньшинств, передает издание «Киодо».

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