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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 7 марта

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 7 марта

C 1 апреля социальные пенсии в России в соответствии с постановлением правительства. Отмечается, что социальные пенсии получают граждане, которые не имеют достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

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