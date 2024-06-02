Китайцы покорили Луну, а у американцев очередной облом

Китайский зонд “Чанъэ-6” сел на обратной стороне Луны. О его успешной посадке в бассейне Южный полюс – Эйткен сегодня рано утром по пекинскому времени объявило Китайское национальное космическое управление, опубликовав соответствующее видео.