Китайцы покорили Луну, а у американцев очередной облом

Китайский зонд “Чанъэ-6” сел на обратной стороне Луны. О его успешной посадке в бассейне Южный полюс – Эйткен сегодня рано утром по пекинскому времени объявило Китайское национальное космическое управление, опубликовав соответствующее видео.
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