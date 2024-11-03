МО России: ВСУ потеряли до 460 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска в Харьковской области и Тернах в Донецкой народной республике (ДНР).