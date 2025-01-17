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Царьград

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Наталья Голицына объяснила, почему зарядка телефона на ночь вредна для батареи

Наталья Голицына объяснила, почему зарядка телефона на ночь вредна для батареи

Руководитель отдела телефонии МТС Наталья Голицына предупреждает: ночная зарядка смартфона ведет к перегреву и ускоренному износу аккумулятора.

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