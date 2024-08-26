ЮАР будет "бомбить" мышей, которые едят альбатросов живьём

В ЮАР 24 августа защитники природы заявили, что планируют сбросить на отдалённый южноафриканский остров тонны гранул с пестицидами, чтобы убить мышей, которые поедают альбатросов и других морских птиц живьём, сообщает Phys.
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