Краснокоротковские предвестники весны в заботах о будущем потомстве. Белые аисты каждый год возвращаются к своим гнёздам и приводят их в порядок.
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Краснокоротковские предвестники весны в заботах о будущем потомстве. Белые аисты каждый год возвращаются к своим гнёздам и приводят их в порядок.