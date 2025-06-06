ЯНАО занял первое место в рейтинге молодежной политики России

Ямал третий год подряд стал лидером российского рейтинга по реализации молодежной политики. Результаты объявили на семинаре-совещании Росмолодежи, проходившем в Омске, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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