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Царьград

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Девятиклассника задержали за поджоги АЗС в Ленинградской области

Девятиклассника задержали за поджоги АЗС в Ленинградской области

В Ленинградской области арестован девятиклассник из Санкт-Петербурга по подозрению в поджогах автозаправок 21 июля.

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