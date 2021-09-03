Закон и Порядок

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Работающий на Зеленского политолог признал, что визит в США прорывом не стал

Работающий на Зеленского политолог признал, что визит в США прорывом не стал

В Киеве никто и не ожидал, что в Соединенных Штатах согласятся с предоставлением Украине плана действий по членству в НАТО.

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Владимир Горякин
Обосрался по полной. Начиная от встречи где гостей попроще встречают круче. а тут служанки встречали. и собеседования. васал им и останется. поехал жопу вылезал и уехал. позор жидовскому шуту. И позор хохлам что ими управляет даже не еврей а жид.
Борис Осипов
карюкалов вячеслав
Мда.
Дядя Саша Polichek
Понравился ход: "Лучший подарок - книга"! Да какая! Вот Зеле подфартило, хоть почитает о болезнях головного мозга. Ему - надо!
Master Rom
сколько же на Украине дебилов?
карюкалов вячеслав
Всё гораздо печальнее.

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