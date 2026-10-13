Минобороны Эстонии заказывает военное кино: названы параметры бюджета Министерство обороны Эстонии объявило конкурс с бюджетом до 250 тысяч евро на поддержку создания фильмов и других аудиовизуальных произведений, направленных на «укрепление воли жителей Эстонии к защите государства».
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