Грешно ли играть в лотерею?

Вы когда-нибудь задумывались, зачем люди участвуют в лотереях? Кто-то просто убивает время, кто-то ждет чуда, кому-то интересно испытать свою удачу, а кому-то так сильно нужны деньги, что он ищет любые, даже самые призрачные, возможности разбогатеть без труда.