Медведчук: русофобия превратила Украину в одну из самых опасных стран мира

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение, что русофобия превратила его страну в одну из самых опасных в мире, причем произошло это задолго до российской специальной военной операции.
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