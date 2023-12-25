Медведчук: русофобия превратила Украину в одну из самых опасных стран мира

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение, что русофобия превратила его страну в одну из самых опасных в мире, причем произошло это задолго до российской специальной военной операции.