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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство Южной Кореи назначило внеочередные выборы президента на 3 июня

Правительство Южной Кореи назначило внеочередные выборы президента на 3 июня

Правительство Южной Кореи назначило дату внеочередных президентских выборов на 3 июня. Ранее их назначения в течение 60 дней потребовал Конституционный суд страны в решении, утвердившем отстранение от должности бывшего президента Юн Сок Ёля.

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