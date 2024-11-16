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Царьград

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Светлана Светличная умерла от рака ротоглотки: последние месяцы великая артистка провела в больнице

Светлана Светличная умерла от рака ротоглотки: последние месяцы великая артистка провела в больнице

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в Москве на 85-м году жизни.Светланы Светличной не стало сегодня, 16 ноября.

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