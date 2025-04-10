Intel обеспечивает строгое соблюдение тарифов на поставки стали и алюминия на фоне новых тарифов США

Корпорация Intel вводит новые правила соответствия для своих поставщиков, поскольку США ввели новые 25-процентные тарифы на алюминий и нержавеющую сталь и отменили все исключения - материалы, которые имеют удивительное значение для полупроводниковой промышленности.
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