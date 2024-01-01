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Новогоднее чудо: 43-летний мужчина, пропавший несколько месяцев назад в Прикамье, найден живым

Новогоднее чудо: 43-летний мужчина, пропавший несколько месяцев назад в Прикамье, найден живым

Волонтеры не сообщили, где пропадал житель Добрянки.Утром 31 декабря волонтеры из поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 43-летний Игорь Шестаков из Добрянки, пропавший два месяца назад, найден живым.

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