Новогоднее чудо: 43-летний мужчина, пропавший несколько месяцев назад в Прикамье, найден живым

Волонтеры не сообщили, где пропадал житель Добрянки.Утром 31 декабря волонтеры из поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 43-летний Игорь Шестаков из Добрянки, пропавший два месяца назад, найден живым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии