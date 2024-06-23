Фильм “Уличный боец” 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом продолжает приносить пр...

Фильм “Уличный боец” 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом продолжает приносить прибыль CapcomФильм “Уличный боец” 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом не входит в число успешных видеоигрвых экранизаций, однако продолжает по сей день приносить деньги.