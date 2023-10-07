Медведев назвал ожидаемым обострение конфликта Израиля и Палестины

Новое обострение конфликта между Израилем и Палестиной стало ожидаемым событием. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, заметив, что не последнюю роль в противостоянии двух государств играют США.
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