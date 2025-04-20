БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лёгкий безэкипажный катер «Марлин»

Лёгкий безэкипажный катер «Марлин»

Безэкипажный катер «Визир» — одна из первых отечественных разработок этого класса. Фото КМЗ В настоящее время российские научные и проектные организации активно занимаются тематикой безэкипажных катеров.

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