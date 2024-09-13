Неделю назад в реке Сейм на территории Сумской области начался массовый мор рыбы. С тех пор загрязнение воды распространяется ниже по течению (то есть вглубь Украины): уже пострадала р.
Из-за атаки под Курском. ВСУ отравили реки Украины, и Киев будет без воды
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Lana_Borei Иванова
А мне жаль животных. Не укров, конечно.
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44 мин.
Ч
Чужестранка
А химические снаряды, которые свинорылые привезли в Курскую область и которыми отравили домашних животных и наших бойцов? Они же могли попасть в реки? Жители рассказали, что погиб домаший скот и птица, в общем все живое на захваченной ими территории
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24 мин.
Леонид Руси
Землю и прибыльные отрасли продали... Города и сёла разрушают... Народ изнечтожают... Мосты взрывают... Рыбу травят... Везде стоят лаборатории бактериологического оружия... Пиндосы проверяют хохлов на выживаемость )))
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24 мин.
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