Медвежий угол
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Медвежий угол

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Из-за атаки под Курском. ВСУ отравили реки Украины, и Киев будет без воды

Из-за атаки под Курском. ВСУ отравили реки Украины, и Киев будет без воды

Неделю назад в реке Сейм на территории Сумской области начался массовый мор рыбы. С тех пор загрязнение воды распространяется ниже по течению (то есть вглубь Украины): уже пострадала р.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
А мне жаль животных. Не укров, конечно.
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44 мин.
Ч
Чужестранка
А химические снаряды, которые свинорылые привезли в Курскую область и которыми отравили домашних животных и наших бойцов? Они же могли попасть в реки? Жители рассказали, что погиб домаший скот и птица, в общем все живое на захваченной ими территории
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24 мин.
Леонид Руси
Землю и прибыльные отрасли продали... Города и сёла разрушают... Народ изнечтожают...  Мосты взрывают... Рыбу травят... Везде стоят лаборатории бактериологического оружия... Пиндосы проверяют хохлов на выживаемость )))
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24 мин.

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