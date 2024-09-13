Ч

Чужестранка

А химические снаряды, которые свинорылые привезли в Курскую область и которыми отравили домашних животных и наших бойцов? Они же могли попасть в реки? Жители рассказали, что погиб домаший скот и птица, в общем все живое на захваченной ими территории