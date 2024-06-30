Не дело не рожать: поможет ли запрет идеологии чайлдфри преодолеть демографический кризис в России

Этим летом российское ВПР выдаёт мощные ходы один за другим практически со скоростью пулемёта. По большей части они направляются вовне, всякий раз заставляя западных политиканов вздрагивать и уже доведя некоторых до истерики, но как выяснилось на днях, кое-что было припасено и для сограждан.