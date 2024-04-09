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На Украине предрекли трудности боевикам ВСУ на линии фронта в ближайшие месяцы

На Украине предрекли трудности боевикам ВСУ на линии фронта в ближайшие месяцы

Спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов 9 апреля заявил, что следующие несколько месяцев боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет непросто вести боевые действия на линии соприкосновения.

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