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Царьград

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Стало известно, почему граждане России редко копят деньги на безбедную старость

Стало известно, почему граждане России редко копят деньги на безбедную старость

Люди надеются на корпоративные программы и на помощь государстваБольшая часть граждан России не задумывается о безбедной старости и не откладывает денег, чтобы обеспечить достойную жизнь на пенсии.

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