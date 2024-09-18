НАТО создаст объединенный центр воздушных операций в Арктике для противостояния России

Командующий Военно-воздушными силами Североатлантического альянса генерал США Джеймс Хекер заявил, что НАТО планирует в краткосрочной перспективе создать объединенный центр воздушных операций в Арктическом регионе для противодействия России.
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