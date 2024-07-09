НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Мбаппе после 1:2 с Испанией: «Франция быстро пропустила 2 гола и не смогла отыграться, хотя моменты были. Турнир провален, я играл плохо – нужно отдохнуть, это был долгий год»

Мбаппе после 1:2 с Испанией: «Франция быстро пропустила 2 гола и не смогла отыграться, хотя моменты были. Турнир провален, я играл плохо – нужно отдохнуть, это был долгий год»

Сборная Франции завершила выступление на турнире, уступив Испании в полуфинале (1:2). – Они провели матч лучше нас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх