Последняя любовница Березовского угодила в голый скандал: «Я занимаюсь благотворительностью для бедных»

Дарья Коновалова стала известной благодаря роману с олигархом Борисом Березовским. Их отношения длились полтора года, за это время Березовский дважды делал предложение руки и сердца, но до свадьбы дело так и не дошло.
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