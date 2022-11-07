"ХХ съезд Компартии Китая – повод задуматься о том пути, которым движется Россия"

Круглый стол "Современный Китай: тренды развития в контексте российских интересов" с участием российских и китайских ученых, экспертов, представительства МИД РФ и Генерального консула КНР во Владивостоке прошел 27 октября в Доме ученых ДВО РАН.
Круглый стол "Современный Китай: тренды развития в контексте российских интересов" с участием российских и китайских ученых, экспертов, представительства МИД РФ и Генерального консула КНР во Владивостоке прошел 27 октября в Доме ученых ДВО РАН.
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