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  • Taurus Zmei
    Зачем тогда поправка в Конституцию, о недопустимости отчуждения земель, значит что то было.Как генерал не да...
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Всем истерикам разгоняющим панику о «грядущем поражении России» посвящается

Всем истерикам разгоняющим панику о «грядущем поражении России» посвящается

Почему то сейчас распространено мнение что победой над врагом является захват территории противника, ковровые бомбардировки городов и других населённых пунктов противника, «танковые клинья до Львова», окружение и красивое уничтожение врага к котлах.

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