Всем истерикам разгоняющим панику о «грядущем поражении России» посвящается

Почему то сейчас распространено мнение что победой над врагом является захват территории противника, ковровые бомбардировки городов и других населённых пунктов противника, «танковые клинья до Львова», окружение и красивое уничтожение врага к котлах.
Почему то сейчас распространено мнение что победой над врагом является захват территории противника, ковровые бомбардировки городов и других населённых пунктов противника, «танковые клинья до Львова», окружение и красивое уничтожение врага к котлах.
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